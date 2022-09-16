США разрешили ряд финансовых операций своим СМИ в России

США разрешили американским СМИ, которые работают в России, проводить часть финансовых операций, несмотря на санкции. Для этого американский Минфин выпустил специальную лицензию. Она требует, чтобы участие российских лиц под санкциями в этих транзакциях ограничивалось проведением денег финансовыми институтами. Документ не допускает транзакций с участием Первого канала, «России 1» и НТВ.

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Согласно лицензии допускаются транзакции новостных организаций из США, а также индивидуальных журналистов из США, фотокорреспондентов, технического персонала и людей, организующих вещание. Можно будет проводить операции, если они являются рутинными и нужны для осуществления журналистской работы либо для обеспечения работы новостного бюро.

В лицензии есть ряд исключений. Например, она не разрешает открывать или сохранять корреспондентский счет для лиц и учреждений под санкциями. Кроме того, не допускаются любые операции, связанные с Банком России, Минфином России и Фондом национального благосостояния.

Минфин разрешил выплачивать вознаграждения вспомогательному персоналу (внештатным операторам на местах, переводчикам, операторам, техническим специалистам, водителям). К тому же можно оплачивать аренду офисных помещений, покупать или арендовывать товары или услуги, а также платить налоги.