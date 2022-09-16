Экономист: «Человечество может столкнуться с невиданным доселе кризисом»

Мир в ближайшем будущем ждет невиданный доселе кризис. С таким заявлением выступил российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Фото: Reuters Reuters

Он рассказал, каким будет новый планетарный катаклизм. Так, по словам эксперта, он будет симбиозом, состоящим одновременно из ряда факторов. Они будут нести угрозу для граждан, указал Делягин.

Удар придется на различные сферы жизни. В частности, речь идет об экологии, продовольственной безопасности, здравоохранении, обеспечении ресурсами и политике. Граждане будут загнаны в тупик, предупредил экономист.

Он предрекает резкое увеличение числа руководителей разных государств, которые прибегнут к решению ситуацию посредством грубой силы. Но, по мнению Делягина, простые методы не решат данную проблему в связи с масштабностью данного кризиса.