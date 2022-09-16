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2 часа назад

Экономист: «Человечество может столкнуться с невиданным доселе кризисом»

Лера Букина

Мир в ближайшем будущем ждет невиданный доселе кризис. С таким заявлением выступил российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Экономист: «Человечество может столкнуться с невиданным доселе кризисом»
Фото: ReutersReuters

Он рассказал, каким будет новый планетарный катаклизм. Так, по словам эксперта, он будет симбиозом, состоящим одновременно из ряда факторов. Они будут нести угрозу для граждан, указал Делягин.

Удар придется на различные сферы жизни. В частности, речь идет об экологии, продовольственной безопасности, здравоохранении, обеспечении ресурсами и политике. Граждане будут загнаны в тупик, предупредил экономист.

Он предрекает резкое увеличение числа руководителей разных государств, которые прибегнут к решению ситуацию посредством грубой силы. Но, по мнению Делягина, простые методы не решат данную проблему в связи с масштабностью данного кризиса.

Ранее Делягин дал рекомендацию россиянам относительно инвестиций. Так, по его словам, им стоит полностью отказаться от любых рискованных вложений на ближайшее время. Эксперт назвал рискованным этот период из-за возможной резкой смены вектора в той или иной нише с учетом тех изменений, которые были накоплены в течение долго сезона массовых отпусков и отдыха.

Экономика,Михаил Делягин,
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