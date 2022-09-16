В России придумали способ стабилизировать цены на продукты

Бизнес предложил вариант, как можно стабилизировать цены на социально значимые продукты. Предлагается сократить время оплаты ретейлеров поставщикам за товары вдвое. Сейчас в большинстве случаев оплата проходит после того, как товар купил покупатель, то есть вендоры фактически кредитуют торговые сети. Антимонопольная служба (ФАС) сейчас рассматривает предложение.

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Нынешние нормативы оплаты за поставки стоит сократить вдвое, это позволит снизить стоимость продуктов. Так как сейчас ретейлер платит за поставленный товар через большой отрезок времени, поставщикам приходится использовать кредитные деньги, что удорожает себестоимость. О получении такого предложения от представителей 12 отраслевых ассоциаций со ссылкой на источники сообщили «Известия».

По действующим законам, за скоропортящиеся продукты магазины должны рассчитаться через восемь дней после поставки. За товары со сроком хранения до 30 дней — в течение 40 дней после поставки.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что это позволит снизить стоимость товаров на полках.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что сейчас поставщики продуктов часто сталкиваются с кассовыми разрывами. В этой ситуации компании долго не получают оплату за поставленный товар. И это нездоровая ситуация.

«Если иностранные поставщики перешли на стопроцентную предоплату, то отечественные предприятия считают справедливым хотя бы снять с них обязанности кредитовать торговлю товарными кредитами. Ретейлеры активно развиваются, чего сейчас не скажешь о производителях», — рассказал он.