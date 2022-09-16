Вучич: Европа замерзнет, если русские отключат газ

«Русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете. Тогда цена электричества вырастет с €400 на 40 тыс., это даже Германия не сможет платить», - предупредил Вучич.