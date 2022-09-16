Вучич: Европа замерзнет, если русские отключат газ

Введение потолка цен на российский газ станет драйвером отключения ЕС от газа. В такой ситуации Европа замерзнет, заявил в пятницу в интервью телеканалу Tv Pink президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.
Он выразил надежду на то, что европейские страны выскажутся против данной инициативы.
«Русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете. Тогда цена электричества вырастет с €400 на 40 тыс., это даже Германия не сможет платить», - предупредил Вучич.
Ранее Вучич сообщал, что Европу ждет энергетический катаклизм. Кроме того, по его мнению, страны, рискуют столкнуться с отключениями электричества из-за мирового кризиса.
Президент Сербии предрекал рост биржевых цен на газ грядущей зимой до $6 тыс. за 1 тыс. куб. м. Кроме того, Вучич заявлял, что «с ужасом ожидает», когда прекратятся поставки российского газа.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что меры, которые предложила Еврокомиссия, позволят странам Евросоюза одержать победу над Россией в «энергетической войне».