Шри-Ланка обсуждает с РФ возможность присоединения к системе "Мир"

"Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно", - рассказал Гунавардана.

Он отметил, что власти Шри-Ланки также хотели бы, чтобы российские туристы могли платить картой. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор работает с ЦБ многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций. По ее словам, турецкие банки пытаются минимизировать риски для себя из-за возможности введения против них вторичных санкций. Она отметила, что такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками.