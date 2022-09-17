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1 час назад

Министр Гунавардана: Шри-Ланка обсуждает с РФ возможность присоединения к системе "Мир"

Газета.Ruиещё 5

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что власти республики обсуждают с Российской Федерацией возможность присоединиться к российской платежной системе "Мир", переговоры идут по линии центральных банков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шри-Ланка обсуждает с РФ возможность присоединения к системе "Мир"
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

"Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно", - рассказал Гунавардана.

Он отметил, что власти Шри-Ланки также хотели бы, чтобы российские туристы могли платить картой. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор работает с ЦБ многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций. По ее словам, турецкие банки пытаются минимизировать риски для себя из-за возможности введения против них вторичных санкций. Она отметила, что такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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