Набиуллина назвала причину отказа от брошей

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ключевой ставке. Об этом пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Регулятор отметил, что «динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле». При этом, по данным ЦБ, низкие темпы прироста потребительских цен способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Видео дня

На пресс-конференции после заседания совета директоров глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось и цикл снижения близок к завершению.

Глава Центробанка также подчеркнула, что если ситуация в экономике будет развиваться лучше ожиданий, то в перспективах дохода и занятости будет больше уверенности, что может «придать импульс потребительской активности», пишет «Газета.ru».

При этом Набиуллина заметила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ключевой ставке.

«Что касается брошек, я пока не вижу оснований снова к ним прибегать», - заявила она журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее руководитель Банка России подтвердила, что использует броши в качестве одного из способов коммуникации с рынком, признав, что подобные сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.

Первой брошью с идеей, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, стала неваляшка в марте 2020 года, ставшая отсылкой к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами иллюстрировала именно неваляшка.

А 2021 год Эльвира Набиуллина проводила с брошью в виде Щелкунчика, скрытый смысл которой был - «все будет хорошо». Также украшение ознаменовало повышение ставки на один процентный пункт до 8,5%.