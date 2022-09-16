Снижение ключевой ставки до 7,5% объяснили

Понижение ключевой ставки на полпроцента благоприятно скажется на российской экономике. В следующем году тенденция на снижение продолжится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По словам специалиста, многие аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.

— Это ожидаемо, рынок в целом так и считал. Я читаю своих коллег — все ждали 7,5 процента, никаких сюрпризов нет. Впервые за очень длительный период было такое единодушие. У нас наблюдается снижение инфляции, летом вообще была дефляция, плюс правительство справедливо считает, что снижение ключевой ставки поддержит реальный сектор экономики. Это решение нейтрально для рубля и фондового рынка, все было заложено в ценах, — рассказал Разуваев.

Как отметил собеседник «ВМ», в ближайшее время банки продолжат снижать ставки как по кредитам, так и по депозитам. Возможно, снижение будет происходить даже быстрее с учетом ожиданий дальнейшего понижения ключевой ставки, предположил эксперт.

Аналитик заметил, что в данный момент ключевая ставка в России ниже уровня инфляции.

— Пока в реальном выражении ставка отрицательная, инфляция выше, но регулятор идет на опережение. Ключевая ставка в идеале должна быть чуть выше инфляции. У нас был в этом году большой скачок, а сейчас инфляция стабилизируется, думаю, что по итогам года будет 12 процентов. В следующем году — меньше 10 точно, — спрогнозировал Разуваев.

По мнению экономиста, чтобы поддержать реальный сектор, Центробанк может снизить ключевую ставку до семи процентов к концу года и до пяти–шести — к следующему лету. Ниже она опускаться не будет, иначе ставки по депозитам станут совсем непривлекательными. Исторический минимум ключевой ставки в России — 4,25 процента, заключил эксперт.

Совет директоров Банка России 16 сентября решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ указал на низкие темпы прироста потребительских цен. Они способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции, добавил Центробанк. Это обусловлено влиянием набора разовых факторов, а также сдержанным потребительским спросом.

«Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», - подчеркнул регулятор.

Банк России отметил снижение годовой инфляции в августе до 14,3% (после 15,1% в июле). На 9 сентября она уменьшилась до 14,1%. ЦБ, ссылаясь на динамику потребительских цен, ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - подчеркнул Банк России.

Многие аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки 16 сентября. В ходе заседания совета директоров 22 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до нынешних 8% годовых. Это было очередным падением. В стране перед весенним началом санкционного процесса ключевая ставка была уровне 9,5%. С целью борьбы с вызовами Банк России решил поднять ее до 20%, после чего он активно опускал показатель.

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя решение о снижении ключевой ставки.

Центробанк 16 сентября вновь снизил ключевую ставку — в этот раз на 0,5 процентных пункта, до 7,5% годовых. Последний раз решение о снижении ключевой ставки принималось регулятором 22 июля. Тогда она была снижена на 1,5 процентных пункта — до восьми процентов годовых.

По мнению Набиуллиной, цикл снижения ставки, по всей видимости, близится к завершению.

По словам главы ЦБ, годовая инфляция замедляется, но в будущем действие дезинфляционных факторов будет ослабевать. Регулятор прогнозирует, что в следующем году инфляция окажется на уровне 5-7%.

«Мы считаем, что структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, несмотря на отдельные периоды их коррекции», — заявила Набиуллина.

С учетом этого фактора Центробанк прогнозирует инфляцию в 2023 году выше целевого значения, что будет принято во внимание при проведении денежно-кредитной политики.

Повышенный уровень инфляционных ожиданий вызывает беспокойство, несмотря на снижение цен в течение нескольких последних месяцев, отметила председатель Банка России. По ее словам, в прежние промежутки замедления инфляции, к примеру в 2019 году, такой картины не наблюдалось.

При этом экономическая ситуация, по мнению Набиуллиной, складывается «лучше ожиданий».

«Структурная перестройка экономики неизбежно приведет к высвобождению рабочей силы там, где производство теряет экономический смысл, и ее перетоку туда, где открываются новые возможности», — отметила она.

Эти тенденции будут отражены в обновленном прогнозе, который будет подготовлен к октябрю. В нем ожидается улучшение прогноза по валовому внутреннему продукту. Также Набиуллина отметила рост спроса на кредиты среди физических лиц и предпринимателей и высокую неопределенность в сфере потребительской активности населения.

Центробанк 12 августа представил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. В нем регулятор изложил свое видение на развитие экономики на ближайшую перспективу. Согласно базовому сценарию, российская экономика вернется к росту в 2025 году. Альтернативный сценарий (ускоренной адаптации) предполагает более быструю перестройку экономики — уже к 2023 году. Другая альтернатива — сценарий глобального кризиса — включает усиление геополитической напряженности и новые антироссийские санкции, что может повлечь новый глобальный кризис, сопоставимый с кризисом 2007-2008 годов.

Центральный банк РФ не исключает возможности движений в отношении ключевой ставки, но вероятность снижения ставки уменьшилась. Об этом заявила в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.

"Безусловно, будем смотреть на данные, то есть нельзя исключать еще каких-то движений. Но вероятность снижения снизилась", - сказала она.

По словам главы регулятора, совет директоров Банка России может на ближайших заседаниях рассмотреть не только сохранение ключевой ставки на текущем уровне, но и ее повышение.

"Так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение", - сказала она.

Принятое Центробанком решение о снижении ключевой ставки до 7,5% сделает ипотеку доступнее, однако Минстрой сомневается в достижении цели по годовому приросту ипотечного портфеля на 2,5 триллиона рублей, заявил журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых.,

"Это должно привести к тому, что будет продолжено восстановление ипотечного рынка вторичного жилья, потому что любое снижение ключевой ставки приводит к увеличению доступности ипотечных кредитов", - сказал он.

Позитивный эффект ожидается и на первичном рынке, отметил замминистра.

"Но такое снижение - до 7,5%, на взгляд Минстроя, пока еще не способствует выполнению поручений президента по приросту ипотечного портфеля на 2,5 триллиона рублей в 2022 году. Мы с опаской смотрим на выполнение этого поручения", - сказал Стасишин.

Решение Банка России о снижении ключевой ставки до 7,5% с 8% годовых окажет дополнительную поддержку российской экономике, сообщила журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова.

"Позитивно оцениваем снижение ключевой ставки Банка России. <…> Вместе с комплексными мерами правительства оно окажет дополнительную поддержку экономике, придаст стимул кредитованию и потребительскому спросу", - сказала Крючкова.

Она также охарактеризовала решение ЦБ как "взвешенное" и отвечающее "интересам экономики в текущих условиях".

Очередное снижение ключевой ставки Центробанком сделает займы доступнее для предприятий, это будет сопровождаться увеличением предоставления кредитных услуг. Такое мнение в беседе с «Парламентской газетой» выразил первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Ранее Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5 процента годовых. В организации пояснили, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

По мнению Рябухина, снижение ставки — важное, ожидаемое и полезное решение для реального сектора экономики и для тех, кто пользуется услугами банковской кредитной системы. «Это будет способствовать стабилизации экономики и развитию бизнеса», — добавил он.

Сенатор также подчеркнул, что о дальнейшем снижении ключевой ставки можно только гадать, потому что это решение Центральный банк РФ принимает по совокупности большого количества факторов.

«Дальнейшее снижение или рост зависят не только от внутриэкономического, но и от внутрифинансового характера. И от того воздействия, которое оказывается со стороны недружественных, враждебных государств и их финансовых систем», — заключил Рябухин.

Шестое подряд с апреля снижение ключевой ставки способствует оживлению кредитования не только в потребительском, но и в корпоративном сегменте. Более доступные кредиты помогают предпринимателям быстрее адаптироваться к изменившимся условиям, перестраивать производственные процессы, логистические цепочки и так далее. Об этом «Парламентской газете» сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Банк России на очередном заседании 16 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 пункта — до 7,5 процента годовых.

По мнению депутата, решение ЦБ о дальнейшем снижении ключевой ставки — правильное, поскольку это позитивный сигнал для участников финансового рынка и всех экономических субъектов. В стране уже более трех месяцев наблюдается дефляция, причем темпы ее опережают сезонную норму. Константин Бахарев пояснил, что это следствие укрепления курса рубля и принятых антикризисных мер.

«В такой ситуации можно и нужно стимулировать потребительский спрос, поскольку это необходимое условие для роста экономики, — сказал политик. — На мой взгляд, именно необходимость поддержки реального сектора экономики побуждает Банк России к смягчению денежно-кредитной политики. Внешние условия остаются сложными, поэтому падение экономических показателей является одним из основных рисков, хотя оно происходит медленнее, чем ожидалось, с учетом беспрецедентного масштаба введенных против России санкций».

Вместе с тем, по словам Константина Бахарева, для повышения потребительского спроса и деловой активности между монетарными мерами регулирования должно применяться и бюджетное стимулирование.