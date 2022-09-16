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1 час назад

Снижение ключевой ставки до 7,5% объяснили

Семён Капранов

Понижение ключевой ставки на полпроцента благоприятно скажется на российской экономике. В следующем году тенденция на снижение продолжится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По словам специалиста, многие аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.

— Это ожидаемо, рынок в целом так и считал. Я читаю своих коллег — все ждали 7,5 процента, никаких сюрпризов нет. Впервые за очень длительный период было такое единодушие. У нас наблюдается снижение инфляции, летом вообще была дефляция, плюс правительство справедливо считает, что снижение ключевой ставки поддержит реальный сектор экономики. Это решение нейтрально для рубля и фондового рынка, все было заложено в ценах, — рассказал Разуваев.

Как отметил собеседник «ВМ», в ближайшее время банки продолжат снижать ставки как по кредитам, так и по депозитам. Возможно, снижение будет происходить даже быстрее с учетом ожиданий дальнейшего понижения ключевой ставки, предположил эксперт.

Аналитик заметил, что в данный момент ключевая ставка в России ниже уровня инфляции.

— Пока в реальном выражении ставка отрицательная, инфляция выше, но регулятор идет на опережение. Ключевая ставка в идеале должна быть чуть выше инфляции. У нас был в этом году большой скачок, а сейчас инфляция стабилизируется, думаю, что по итогам года будет 12 процентов. В следующем году — меньше 10 точно, — спрогнозировал Разуваев.

По мнению экономиста, чтобы поддержать реальный сектор, Центробанк может снизить ключевую ставку до семи процентов к концу года и до пяти–шести — к следующему лету. Ниже она опускаться не будет, иначе ставки по депозитам станут совсем непривлекательными. Исторический минимум ключевой ставки в России — 4,25 процента, заключил эксперт.

ЦБ понизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России 16 сентября решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ указал на низкие темпы прироста потребительских цен. Они способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции, добавил Центробанк. Это обусловлено влиянием набора разовых факторов, а также сдержанным потребительским спросом.

«Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», - подчеркнул регулятор.

Банк России отметил снижение годовой инфляции в августе до 14,3% (после 15,1% в июле). На 9 сентября она уменьшилась до 14,1%. ЦБ, ссылаясь на динамику потребительских цен, ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - подчеркнул Банк России.

Многие аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки 16 сентября. В ходе заседания совета директоров 22 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до нынешних 8% годовых. Это было очередным падением. В стране перед весенним началом санкционного процесса ключевая ставка была уровне 9,5%. С целью борьбы с вызовами Банк России решил поднять ее до 20%, после чего он активно опускал показатель.

Набиуллина заявила о дальнейшем сужении пространства для снижения ключевой ставки

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя решение о снижении ключевой ставки.

Центробанк 16 сентября вновь снизил ключевую ставку — в этот раз на 0,5 процентных пункта, до 7,5% годовых. Последний раз решение о снижении ключевой ставки принималось регулятором 22 июля. Тогда она была снижена на 1,5 процентных пункта — до восьми процентов годовых.

По мнению Набиуллиной, цикл снижения ставки, по всей видимости, близится к завершению.

По словам главы ЦБ, годовая инфляция замедляется, но в будущем действие дезинфляционных факторов будет ослабевать. Регулятор прогнозирует, что в следующем году инфляция окажется на уровне 5-7%.

«Мы считаем, что структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, несмотря на отдельные периоды их коррекции», — заявила Набиуллина.

С учетом этого фактора Центробанк прогнозирует инфляцию в 2023 году выше целевого значения, что будет принято во внимание при проведении денежно-кредитной политики.

Повышенный уровень инфляционных ожиданий вызывает беспокойство, несмотря на снижение цен в течение нескольких последних месяцев, отметила председатель Банка России. По ее словам, в прежние промежутки замедления инфляции, к примеру в 2019 году, такой картины не наблюдалось.

При этом экономическая ситуация, по мнению Набиуллиной, складывается «лучше ожиданий».

«Структурная перестройка экономики неизбежно приведет к высвобождению рабочей силы там, где производство теряет экономический смысл, и ее перетоку туда, где открываются новые возможности», — отметила она.

Эти тенденции будут отражены в обновленном прогнозе, который будет подготовлен к октябрю. В нем ожидается улучшение прогноза по валовому внутреннему продукту. Также Набиуллина отметила рост спроса на кредиты среди физических лиц и предпринимателей и высокую неопределенность в сфере потребительской активности населения.

Центробанк 12 августа представил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. В нем регулятор изложил свое видение на развитие экономики на ближайшую перспективу. Согласно базовому сценарию, российская экономика вернется к росту в 2025 году. Альтернативный сценарий (ускоренной адаптации) предполагает более быструю перестройку экономики — уже к 2023 году. Другая альтернатива — сценарий глобального кризиса — включает усиление геополитической напряженности и новые антироссийские санкции, что может повлечь новый глобальный кризис, сопоставимый с кризисом 2007-2008 годов.

ЦБ не исключил повышения ключевой ставки на следующих заседаниях

Центральный банк РФ не исключает возможности движений в отношении ключевой ставки, но вероятность снижения ставки уменьшилась. Об этом заявила в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.

"Безусловно, будем смотреть на данные, то есть нельзя исключать еще каких-то движений. Но вероятность снижения снизилась", - сказала она.

По словам главы регулятора, совет директоров Банка России может на ближайших заседаниях рассмотреть не только сохранение ключевой ставки на текущем уровне, но и ее повышение.

"Так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение", - сказала она.

Минстрой: снижение ключевой ставки сделает ипотеку доступнее

Принятое Центробанком решение о снижении ключевой ставки до 7,5% сделает ипотеку доступнее, однако Минстрой сомневается в достижении цели по годовому приросту ипотечного портфеля на 2,5 триллиона рублей, заявил журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых.,

"Это должно привести к тому, что будет продолжено восстановление ипотечного рынка вторичного жилья, потому что любое снижение ключевой ставки приводит к увеличению доступности ипотечных кредитов", - сказал он.

Позитивный эффект ожидается и на первичном рынке, отметил замминистра.

"Но такое снижение - до 7,5%, на взгляд Минстроя, пока еще не способствует выполнению поручений президента по приросту ипотечного портфеля на 2,5 триллиона рублей в 2022 году. Мы с опаской смотрим на выполнение этого поручения", - сказал Стасишин.

В Минэкономразвития назвали снижение ключевой ставки ЦБ взвешенным решением

Решение Банка России о снижении ключевой ставки до 7,5% с 8% годовых окажет дополнительную поддержку российской экономике, сообщила журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова.

"Позитивно оцениваем снижение ключевой ставки Банка России. <…> Вместе с комплексными мерами правительства оно окажет дополнительную поддержку экономике, придаст стимул кредитованию и потребительскому спросу", - сказала Крючкова.

Она также охарактеризовала решение ЦБ как "взвешенное" и отвечающее "интересам экономики в текущих условиях".

Рябухин считает, что снижение ключевой ставки ЦБ поможет развитию бизнеса

Очередное снижение ключевой ставки Центробанком сделает займы доступнее для предприятий, это будет сопровождаться увеличением предоставления кредитных услуг. Такое мнение в беседе с «Парламентской газетой» выразил первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Ранее Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5 процента годовых. В организации пояснили, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

По мнению Рябухина, снижение ставки — важное, ожидаемое и полезное решение для реального сектора экономики и для тех, кто пользуется услугами банковской кредитной системы. «Это будет способствовать стабилизации экономики и развитию бизнеса», — добавил он.

Сенатор также подчеркнул, что о дальнейшем снижении ключевой ставки можно только гадать, потому что это решение Центральный банк РФ принимает по совокупности большого количества факторов.

«Дальнейшее снижение или рост зависят не только от внутриэкономического, но и от внутрифинансового характера. И от того воздействия, которое оказывается со стороны недружественных, враждебных государств и их финансовых систем», — заключил Рябухин.

Бахарев назвал позитивным сигналом снижение ключевой ставки ЦБ

Шестое подряд с апреля снижение ключевой ставки способствует оживлению кредитования не только в потребительском, но и в корпоративном сегменте. Более доступные кредиты помогают предпринимателям быстрее адаптироваться к изменившимся условиям, перестраивать производственные процессы, логистические цепочки и так далее. Об этом «Парламентской газете» сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Банк России на очередном заседании 16 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 пункта — до 7,5 процента годовых.

По мнению депутата, решение ЦБ о дальнейшем снижении ключевой ставки — правильное, поскольку это позитивный сигнал для участников финансового рынка и всех экономических субъектов. В стране уже более трех месяцев наблюдается дефляция, причем темпы ее опережают сезонную норму. Константин Бахарев пояснил, что это следствие укрепления курса рубля и принятых антикризисных мер.

«В такой ситуации можно и нужно стимулировать потребительский спрос, поскольку это необходимое условие для роста экономики, — сказал политик. — На мой взгляд, именно необходимость поддержки реального сектора экономики побуждает Банк России к смягчению денежно-кредитной политики. Внешние условия остаются сложными, поэтому падение экономических показателей является одним из основных рисков, хотя оно происходит медленнее, чем ожидалось, с учетом беспрецедентного масштаба введенных против России санкций».

Вместе с тем, по словам Константина Бахарева, для повышения потребительского спроса и деловой активности между монетарными мерами регулирования должно применяться и бюджетное стимулирование.

«Будем обсуждать его с коллегами из Правительства в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на ближайшие три года, — уточнил он. — До 1 октября документ поступит в Госдуму, после чего можно будет предметно говорить о дополнительных мерах поддержки граждан и бизнеса, которые помогут стране пережить непростой период».

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