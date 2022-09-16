Путин рассказал о новом подходе в оплате газа Турцией

На встрече с турецким президентом Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в <...> рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы», – сообщил Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что Турция надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского топлива.
«Без всяких сбоев по турецкому потоку идут поставки в Европу», – заметил Путин.
Ранее Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС. На мероприятии российский президент запланировал встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, Реджепом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.