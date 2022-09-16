Путин рассказал о новом подходе в оплате газа Турцией

«Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в <...> рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы», – сообщил Путин.