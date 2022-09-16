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1 час назад

Путин рассказал о новом подходе в оплате газа Турцией

Елена Прошина

На встрече с турецким президентом Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин рассказал о новом подходе в оплате газа Турцией
Фото: ReutersReuters

«Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в <...> рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы», – сообщил Путин.

Эрдоган обратится с просьбой к Путину

Кроме того, президент подчеркнул, что Турция надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского топлива.

«Без всяких сбоев по турецкому потоку идут поставки в Европу», – заметил Путин.

Ранее Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС. На мероприятии российский президент запланировал встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, Реджепом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Экономика,Нарендра Моди,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ШОС,
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