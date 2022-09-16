Путин рассказал о полученном сигнале от Турции

Во время переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что российские экономические операторы получили сигнал о том, что могут вывозить продовольствие через территорию Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».
На заседании ШОС Путин и Эрдоган обсуждают несколько тем, в числе которых есть и зерновая сделка. По словам президента России, не все установленные договорённости выполняются. Например, не сняты ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны.
«Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию - имею в виду, что Турция является надежным партнером в этом плане и может обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе и в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы в основном туда и продаем», – заявил Путин.
16 сентября Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС. Помимо встречи с Реджепом Эрдоганом, президент России запланировал переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.