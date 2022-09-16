Путин рассказал о полученном сигнале от Турции

«Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию - имею в виду, что Турция является надежным партнером в этом плане и может обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе и в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы в основном туда и продаем», – заявил Путин.