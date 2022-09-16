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21 минуту назад

Что будет с процентами по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ

Елена Прошина

Центробанк снизил 16 сентября ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк рассказали о том, как это скажется на процентах по вкладам и кредитам. По его мнению, в обоих случаях стоит ожидать снижения, передает «Российская газета».

Что будет с процентами по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миронюк предположил, что до конца 2022 года ключевая ставка может опуститься еще на 0,5-1% до 6,5-7%. Ее снижение, по его словам, напрямую отражается, на процентах по вкладам, то есть они также упадут на 1% до 5-6%.

«Средневзвешенные ипотечные ставки в 20 крупнейших ипотечных банках на конец первой декады сентября составляли 10,18%, на вторичном рынке — 10,05% для новостроек. Они могут также снизиться примерно на 0,5% в результате текущего решения ЦБ. Но реакция ипотечных ставок будет инертной. Средневзвешенная ставка по льготной ипотеке, вероятно, останется на уровне 6,63%», — добавил эксперт.

Проценты по среднесрочным и долгосрочным потребительским кредитам, по его прогнозам, ниже 9,5% до конца года не опустятся.

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