Названы новые возможные покупатели половины российской нефти

Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой Евросоюз (ЕС) запретит в декабре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler.

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Среди возможных покупателей около 50 процентов российской нефти вместо ЕС компания называет Индонезию, Пакистан, Бразилию, Южную Африку, Шри-Ланку и некоторые страны Ближнего Востока. В Kpler полагают, что они смогут закупать до одного миллиона баррелей сырой нефти в день предстоящей зимой.

При этом страны Ближнего Востока, которые будут получать до 500 тысяч баррелей российской нефти в день, смогут перенаправить объемы нефти, ранее использовавшиеся внутри этих стран, на экспорт. «Соблазн может заключаться в том, чтобы поставлять Urals на нефтеперерабатывающие заводы и позволить таким товарам, как Arab Light, свободно поступать в Азию», — говорится в сообщении компании.