Крах Европы: Во Франции испугались строительства газопровода «Сила Сибири-2»

Французская газета Le Figaro опубликовало в своем Twitter новость о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай. Читатели издания в комментариях под постом выразили мнение, что подобное развитие событий означает поражение Европы и потенциальную потерю российского газа, передает «Лента.ру».

Пользователь @Protago07500271 указал, что Европа своими действиями добилась только одного — лишила своих граждан газа.

Комментатор @GarciaVirginie9 считает, что газопровод «Сила Сибири — 2» сможет полностью заменить поставки по «Северному потоку — 2», поэтому даже в случае нормализации отношений России и Европы перспектива лишиться российского газа вполне реальная.

Пользователь @laguiloute написал, что стратегия Европы провалилась, и платить за это придется обычным людям.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что новый газопровод «Сила Сибири — 2» может фактически заменить для России «Северный поток — 2».