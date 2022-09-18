Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Французы назвали строительство газопровода «Сила Сибири-2» крахом Европы

Елена Прошина

Французская газета Le Figaro опубликовало в своем Twitter новость о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай. Читатели издания в комментариях под постом выразили мнение, что подобное развитие событий означает поражение Европы и потенциальную потерю российского газа, передает «Лента.ру».

Крах Европы: Во Франции испугались строительства газопровода «Сила Сибири-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователь @Protago07500271 указал, что Европа своими действиями добилась только одного — лишила своих граждан газа.

Комментатор @GarciaVirginie9 считает, что газопровод «Сила Сибири — 2» сможет полностью заменить поставки по «Северному потоку — 2», поэтому даже в случае нормализации отношений России и Европы перспектива лишиться российского газа вполне реальная.

Пользователь @laguiloute написал, что стратегия Европы провалилась, и платить за это придется обычным людям.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что новый газопровод «Сила Сибири — 2» может фактически заменить для России «Северный поток — 2».

По предварительным данным, строительство газопровода «Сила Сибири 2» может стартовать в 2024 году, а завершиться — в 2029. По плану газопровод соединит сибирские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Экономика,Александр Новак,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители