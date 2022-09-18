В Белом доме назвали "некомфортно высоким" уровень инфляции

Минтруд США во вторник объявил, что потребительские цены в стране выросли по итогам августа на 8,3% в годовом исчислении. Месяцем ранее данный показатель составил 8,5%. Эксперты ожидали более значительного замедления темпов инфляции. Августовские показатели могут привести к тому, что на заседании 20-21 сентября ФРС США третий раз подряд в текущем году повысит базовую учетную ставку на 0,75 п.п., до 3-3,25%, в целях борьбы с инфляцией.