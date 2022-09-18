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1 час назад

Советник Белого дома назвал "некомфортно высоким" уровень инфляции в США

ТАССиещё 1

Уровень роста потребительских цен остается "некомфортно высоким", заявил в воскресенье член Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернстин.

В Белом доме назвали "некомфортно высоким" уровень инфляции
Фото: ReutersReuters

"Цены остаются некомфортно высокими, именно поэтому это направление является приоритетным", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Бернстин добавил, что, по его мнению, меры Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, по снижению инфляции постепенно выправляют ситуацию.

Минтруд США во вторник объявил, что потребительские цены в стране выросли по итогам августа на 8,3% в годовом исчислении. Месяцем ранее данный показатель составил 8,5%. Эксперты ожидали более значительного замедления темпов инфляции. Августовские показатели могут привести к тому, что на заседании 20-21 сентября ФРС США третий раз подряд в текущем году повысит базовую учетную ставку на 0,75 п.п., до 3-3,25%, в целях борьбы с инфляцией.

Экономика,Минтруд России,ФРС,
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