ЕС не сможет пройти зиму без поставок газа РФ или сокращения экономики

Страны Европейского союза не смогут пройти предстоящий зимний период и 2023 год без поставок газа из России или значительного сокращения европейской экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры».

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Дефицит газа в Евросоюзе при прохождении ожидающегося отопительного сезона может составить не менее 10 млрд кубометров. Европе удалось достигнуть заполненности подземных хранилищ газа в 85% к середине сентября за счет увеличения поставок от альтернативных поставщиков и сокращения потребления этого вида топлива в промышленности. Однако европейские страны, согласно исследованию, до сих пор не смогла преодолеть зависимость от российского газа.