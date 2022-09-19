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2 часа назад

Эксперты: Европа не сможет пройти зиму без поставок газа РФ или сокращения экономики

Елена Прошина

Страны Европейского союза не смогут пройти предстоящий зимний период и 2023 год без поставок газа из России или значительного сокращения европейской экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры».

ЕС не сможет пройти зиму без поставок газа РФ или сокращения экономики
Фото: РИА Новости РИА Новости

Дефицит газа в Евросоюзе при прохождении ожидающегося отопительного сезона может составить не менее 10 млрд кубометров. Европе удалось достигнуть заполненности подземных хранилищ газа в 85% к середине сентября за счет увеличения поставок от альтернативных поставщиков и сокращения потребления этого вида топлива в промышленности. Однако европейские страны, согласно исследованию, до сих пор не смогла преодолеть зависимость от российского газа.

Эксперты говорят, что для обеспечения потребности в топливе до конца текущего года странам ЕС необходимо сохранять поставки газа из РФ или уменьшить его потребление на дополнительные 7-12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке некоторых отраслей производства. В настоящее время в Европе простаивают 70% мощностей по выпуску азотных удобрений. Выпуск алюминия снизился на 25%, выплавка стали упала на 5%. Тенденция будет продолжена, заключает «Яков и партнеры».

Экономика,ЕС,
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