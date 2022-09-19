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54 минуты назад

Россия отказалась «навязывать свой газ» Германии

Lenta.ruиещё 4

Россия отказывается навязывать Германии свой газ и продолжит выполнять свои энергетические обязательства перед ФРГ. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в ближайшие годы сомнителен. В этом посол обвинил Германию, поскольку Россия, в свою очередь, готова «хоть завтра» запустить «Северный поток-2».

Цены на газ в Европе обвалились

Ранее Сергей Нечаев высказался об отношениях Москвы и Берлина, а также прокомментировал специальную военную операцию на Украине и ситуацию с российским газопроводом «Северный поток». Нечаев обвинил Германию в пересечении красной черты, поскольку Берлин начал осуществлять поставки летального оружия собственного производства Киеву.

Экономика,Сергей Нечаев,
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