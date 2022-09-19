Россия отказалась «навязывать свой газ» Германии

Россия отказывается навязывать Германии свой газ и продолжит выполнять свои энергетические обязательства перед ФРГ. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в ближайшие годы сомнителен. В этом посол обвинил Германию, поскольку Россия, в свою очередь, готова «хоть завтра» запустить «Северный поток-2».