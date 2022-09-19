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1 час назад

Германия возобновила подачу заявок на участие в «Северном потоке-1»

Ura.Ru

В Германии покупатели российского природного газа начали подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток-1». Об этом сообщает агентство Reuters.

ФРГ возобновила подачу заявок на участие в «Северном потоке-1»
Фото: ReutersReuters

«Немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставку по газопроводу „Северный поток-1“ впервые после того, как около трех недель назад ключевой газопровод был закрыт на техническое обслуживание, согласно данным по немецким газопроводам», — пишет Reuters.

Издание также отметило, что заявки представляют собой запросы на поставку газа, а не признаки того, что газ действительно течет по системе.

2 сентября «Газпром» приостановил работу «Северного потока» из-за поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не в состоянии возобновить работу, передает NEWS.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что серьезные технические проблемы, вызванные санкциями Запада, создают большие препятствия для запуска «Северного потока».

«Существуют юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются. Нужно сервисное обслуживание, но оно невозможно», — сообщил Песков.

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,
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