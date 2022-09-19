Названы направления для новых санкций в отношении России

Значимое усиление санкционного давления со стороны Запада может начаться в I квартале следующего года. Об этом «Ведомостям» рассказал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

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Эксперт пояснил, что тогда станут понятны последствия нефтяного эмбарго и итоги отопительного сезона в Европе. При этом, уверен он, худшие из санкций уже введены, а новые рестрикции «неприятны, но принципиально картину не изменят».

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Тем не менее, выяснило издание, правительство России решило заранее оценить риски и начало проработку сценариев новых санкций. Всего в перечень вошли пять основных угроз для российской экономики. Ими стали ограничения международной мобильности граждан, расширение перечня «недружественных» стран, усиление вторичных санкций, дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей, а также расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий.

Ранее официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано рассказал, что Евросоюз не исключает введение санкций против российской платежной системы «Мир». Он уточнил, что по этому вопросу проходят дискуссии. Однако в публичное поле ЕС пока такое предложение не выносит, обсуждая возможность рестрикций в закрытом режиме.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил об отсутствии резкого спада в экономике и стабилизации инфляции после введения западных санкций. По его словам, оперативно реализованные защитные меры и механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий и бизнеса были направлены на сохранение занятости и рабочих мест, а также на оказание адресной помощи гражданам. По мнению президента, Россия успешно справляется с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на «экономический блицкриг», но их тактика не сработала, заключил Путин.