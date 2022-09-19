В России введут штрафы за нарушение контрсанкций

Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Центробанк начнут штрафовать за нарушение российских контрсанкций с лета 2023 года. Соответствующий пакет поправок подготовили в Минфине. В ведомстве отметили, что законопроект разработан совместно с Банком России и создаёт «законодательную конструкцию, в которой есть стимулы для соблюдения новых требований».

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Как отметил «Коммерсант», статью о мерах по обеспечению финансовой стабильности ввели в закон о контрсанкциях в июне 2022 года. Он предусматривает специальный порядок проведения гражданами и бизнесом сделок с представителями «недружественных» стран, специальный порядок выплаты дивидендов таким лицам и валютного контроля. При этом механизм контроля за выполнением новых требований в специальных актах не описан. В Минфине отметили, что нарушения требований указов за минувшие полгода «уже зафиксированы».

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Согласно проекту ведомства, с июля 2023 года надзорные полномочия за соблюдением контрсанкционных требований получат сразу три госоргана — ФНС, ФТС и Банк России. ФТС и ФНС смогут направлять запросы документов и информации гражданам и юрлицам: таможенное ведомство будет делегировать контрольные полномочия региональным таможенным управлениям и постам, а налоговое — территориальным органам. Все три «контрсанкционных контролёра» должны будут наладить взаимный обмен документами и информацией.

Меры ответственности за несоблюдение контрсанкционных требований Минфин оформил в виде отдельного законопроекта о правке административного кодекса. По ним в случае граждан и юрлиц могут оштрафовать от 20% до 40% суммы операции с нарушениями, при этом для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 000 рублей. При отсутствии денежного выражения штраф для физлиц составит от 1000 до 1500 рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, для юрлиц — от 20 000 до 30 000 рублей.