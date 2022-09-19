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49 минут назад

Bloomberg: Евросоюз может впасть в рецессию с вероятностью 80% в ближайший год

Газета.Ru

Евросоюз (ЕС) в ближайшие 12 месяцев может погрузиться в рецессию с вероятностью в 80% из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: шансы рецессии Европы стали максимальными с 2020 года
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным аналитиков, шансы рецессии европейского региона стали максимальными с июля 2020 года. При этом в предыдущих опросах риск погружения в рецессию не превышал 60%.

В публикации указали, что экономика Германии, которая сильнее всего пострадала из-за уменьшения поставок газа из России, может ослабнуть уже в текущем квартале. При этом экономическая активность Европы снижается уже с июля без сигналов о возможном улучшении ситуации.

В Bloomberg добавили, что огромная инфляция и сложности в логистике и поставках привели к торможению экономического роста. Кроме того, уже зимой домовладениям и компаниям в Европе придется экономить потребляемые энергоресурсы. Это, в свою очередь, лишь только усугубит последствия в экономике.

13 сентября Business Insider, ссылаясь на данные аналитической компании BlackRock писал, что Европа может погрузиться в тяжелую рецессию, так как энергокризис провоцирует рост инфляции и отрицательно влияет на ВВП. По данным аналитиков, ужесточение кредитно-денежной политики лишь сломит европейскую экономическую активность, которая и так серьезно страдает от последствий энергокризиса.

Экономика,ЕС,
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