Чехия получила первую партию СПГ из США

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) доставлена для Чехии морским путем в терминал СПГ в Нидерландах. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря чешской энергетической компании CEZ Романа Газдика.

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«Первую партию американского СПГ для Чехии доставил танкер в морской терминал в [нидерландском] городе Эмсхавен. Треть мощностей этого плавучего терминала недавно арендовала Чехия на 10 лет посредством CEZ», — заявил Газдик.

Уточняется, что танкер доставил 100 миллионов кубометров СПГ. По словам Газдика, до конца года в нидерландский терминал прибудут еще семь таких кораблей с топливом для Чехии.

Всего Чехия может хранить в терминале в Эмсхавене три миллиарда кубометров СПГ — это треть годового потребления газа в стране. Прокачка сырья из Нидерландов в Чехию будет осуществляться по западноевропейским и центральноевропейским газопроводам.