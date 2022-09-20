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31 минуту назад

СМИ: в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами

Национальная Служба Новостейиещё 2

Российские грузовики, перевозящие европейские товары, начали задерживать в Казахстане, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков.

В Казахстане начали задерживать российские фуры с товарами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На территории страны «застряло» как минимум восьми большегрузов. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, другие — на таможенных терминалах. Некоторые грузовики стоят прямо на дороге. Водители не могут уехать, так как все документы у них изъяли.

Речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров. Из Евросоюза их направляют на белорусскую границу, а после этого на грузовиках российских или белорусских компаний — в Казахстан.

Как заявили в Министерстве транспорта России, Астана ввела необоснованные требования.

Ранее сообщалось, что объем товаров, ввозимых в Россию в рамках программы параллельного импорта, ежемесячно возрастает почти на 20%, уже было ввезено более 1,3 млн тонн продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Экономика,Минтранс РФ,ЕС,
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