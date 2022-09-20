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1 час назад

Раскрыты детали соглашения о поставках российского газа в Иран

Деловая газета "Взгляд"

Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны, сообщает агентство Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти.

Как отмечает агентство, Иран в рамках этой договоренности планирует вскоре начать закупать у России 9 млн кубометров газа с поставками через Азербайджан, передает РИА «Новости».

В то же время планируется приобретение 6 млн кубометров газа ежедневно в Иран для своповых поставок в форме СПГ в другие страны южнее Ирана.

Иран договорился с «Газпромом» о поставках российского газа

Напомним, Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов. Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.

Экономика,Газпром,
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