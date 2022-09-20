Раскрыты детали соглашения о поставках российского газа в Иран

Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны, сообщает агентство Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти.
Как отмечает агентство, Иран в рамках этой договоренности планирует вскоре начать закупать у России 9 млн кубометров газа с поставками через Азербайджан, передает РИА «Новости».
В то же время планируется приобретение 6 млн кубометров газа ежедневно в Иран для своповых поставок в форме СПГ в другие страны южнее Ирана.
Напомним, Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов. Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.