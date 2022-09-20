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43 минуты назад

The Times: отказ от российской нефти приведет к масштабному продовольственному кризису

Газета.Ru

При отказе от нефти из России может начаться глобальный продовольственный кризис. Об этом пишет The Times, ссылаясь на экспертов Банка международных расчетов (БМР).

Названы последствия отказа от российской нефти
Фото: ReutersReuters

В БМР предупредили, что планы европейских стран по отказу от российского топлива могут привести к широкому использованию зерна в качестве биотоплива. Это, в свою очередь, вызовет еще больший рост дефицита продовольствия, который начался после начала спецоперации на Украине. Также это решение окажет побочное действие на мировую экономику в виде роста цен на сырую нефть.

«Постоянно высокие цены на нефть могут оказать давление на цены на зерновые и масличные культуры в сторону повышения за счет их более широкого использования. Ценовые изменения, касающиеся этих культур, которые являются основными кормами для скота, могут быстро отразиться на других ценах на продовольствие», — отметили в публикации.

По данным издания, глобальные поставки продовольствия нарушились из-за того, что Украина не может отправлять из своих портов удобрения и сельхозкультуры из-за спецоперации.

В БМР указали, что рост цен на энергоносители и продовольствие привел к рекордной инфляции в большинстве стран. Поэтому необходимо уверенно повышать процентные ставки ради того, чтобы успокоить рост инфляции.

16 сентября агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение директора московского бюро ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Олега Кобякова сообщило, что число голодающих людей в мире за три года — с 2019 года — достигло 828 млн. Он уточнил, что в 2021 году с «отсутствием доступа к безопасной питательной пище» столкнулись около 2,3 млрд людей на планете. Это на 350 млн человек больше, чем в 2019 году.

Экономика,Олег Кобяков,ООН,
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