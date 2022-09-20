Названы последствия отказа от российской нефти

При отказе от нефти из России может начаться глобальный продовольственный кризис. Об этом пишет The Times, ссылаясь на экспертов Банка международных расчетов (БМР).

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В БМР предупредили, что планы европейских стран по отказу от российского топлива могут привести к широкому использованию зерна в качестве биотоплива. Это, в свою очередь, вызовет еще больший рост дефицита продовольствия, который начался после начала спецоперации на Украине. Также это решение окажет побочное действие на мировую экономику в виде роста цен на сырую нефть.

«Постоянно высокие цены на нефть могут оказать давление на цены на зерновые и масличные культуры в сторону повышения за счет их более широкого использования. Ценовые изменения, касающиеся этих культур, которые являются основными кормами для скота, могут быстро отразиться на других ценах на продовольствие», — отметили в публикации.

По данным издания, глобальные поставки продовольствия нарушились из-за того, что Украина не может отправлять из своих портов удобрения и сельхозкультуры из-за спецоперации.

В БМР указали, что рост цен на энергоносители и продовольствие привел к рекордной инфляции в большинстве стран. Поэтому необходимо уверенно повышать процентные ставки ради того, чтобы успокоить рост инфляции.