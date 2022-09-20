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2 часа назад

Немцев захотели подсадить на дорогой газовый тариф

Секрет Фирмыиещё 3

В Германии поставщики решили дополнительно заработать. Они начали отказываться подключать граждан к базовым тарифам на электроэнергию, чтобы сохранить высокую прибыль от дефицитного топлива. Об этом сообщила газета Die Welt. Например, основной берлинский поставщик газа Vattenfall при базовой стоимости топлива около 28 центов за киловатт-час предлагает клиентам не базовый тариф, а замещающий — с расценкой 66,7 центов за киловатт-час.

Немцев захотели подсадить на дорогой газовый тариф
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Клиенты крупных операторов газоснабжения рассказали, что из-за резкого роста цен на энергетику и коммунальные услуги многие захотели сменить текущий тариф на базовый. По немецкому закону поставщик с наибольшим количеством клиентов в регионе должен предложить каждому базовую программу снабжения. Но вместо этого компании решили переводить клиентов на базовый тариф только через три месяца, а пока предлагают им более дорогой.

Эксперт по энергетике Хольгер Шнайдевиндт из Центра консультаций потребителей земли Северный Рейн — Вестфалия заявил, что таким образом поставщики газа хотят заработать побольше денег.

«Многие компании сейчас пытаются сделать замещающие поставки новой дойной коровой», — сказал Шнайдевиндт.

Ранее сообщалось, что из-за высоких цен на газ немецкая энергокомпания Uniper ежедневно теряет €100 млн. Поэтому холдинг запросил у госбанка KfW кредит ещё на €4 млрд. Полученные ранее €9 млрд он уже израсходовал.

Ещё летом стало известно, что из-за энергокризиса Германия может столкнуться с отключениями электроснабжения.

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