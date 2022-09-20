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38 минут назад

"Молдовагаз" просрочил платеж "Газпрому" за поставки в сентябре

ТАССиещё 2

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" просрочило авансовый платеж "Газпрому" за потребление в сентябре, который должен был быть оплачен до 20 сентября. Об этом информирует во вторник пресс-служба предприятия в Молдавии.

«Молдовагаз» просрочил платеж «Газпрому» за поставки в сентябре
Фото: ТАССТАСС

"Накануне внешнему поставщику был перечислен транш в размере $9,67 млн, а также дополнительно $2 млн в качестве авансовой оплаты за первую половину сентября. При этом суммарная цифра необходимого трансферта за указанный период составляет $35,89 млн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Молдовагаз" находится в постоянном контакте с "Газпром" с целью обеспечения оплаты аванса и сохранения бесперебойных поставок, а также с правительством Молдавии, которое ранее оказывало в таких ситуациях финансовую помощь предприятию.

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Важным его пунктом является договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце.

"Молдовагаз" столкнулось с финансовыми трудностями из-за искусственного сдерживания роста внутренних тарифов властями страны. В этой ситуации компания не раз задерживала платежи и получала уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок.

Экономика,Газпром,
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