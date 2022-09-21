В Совфеде заявили о смене конфигурации потоков ресурсов из России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что потоки ресурсов из России меняют конфигурацию вслед за геополитикой. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет.

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Сенатор отметил, что экспорт происходит в направлении юга и юго-востока, не только в Китай, но и в Индию, 18,5 процента нефти, которую потребляет страна, приходится на Россию.

«Российский уголь следует за нефтью. Мировые ресурсные потоки меняют конфигурацию — вслед за геополитикой», — заключил Пушков.