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1 час назад

В Совфеде заявили о смене конфигурации потоков ресурсов из России

Lenta.ruиещё 2

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что потоки ресурсов из России меняют конфигурацию вслед за геополитикой. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет.

В Совфеде заявили о смене конфигурации потоков ресурсов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор отметил, что экспорт происходит в направлении юга и юго-востока, не только в Китай, но и в Индию, 18,5 процента нефти, которую потребляет страна, приходится на Россию.

«Российский уголь следует за нефтью. Мировые ресурсные потоки меняют конфигурацию — вслед за геополитикой», — заключил Пушков.

Ранее стало известно, что поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума за пять лет и составили 8,542 миллиона тонн после того, как страны Европейского союза (ЕС) отказались от этого сырья. Ввоз угля увеличился на 57 процентов по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Экономика,Алексей Пушков,Совет Федерации,ЕС,
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