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1 час назад

В Думу внесли законопроект об исламском банкинге

ТАССиещё 3

Проект закона о пилотировании исламского банкинга в ряде регионов России внесен в Госдуму, сообщил в ходе Международного банковского форума "Банки России - XXI век" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Думу внесли законопроект об исламском банкинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Буквально несколько минут назад законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму", - сказал он.

Документ внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов, в том числе Аксаковым.

В пилотном проекте по реализации исламского банкинга будут участвовать Дагестан, Чечня, а также Башкирия и Татария, уточнил глава комитета Госдумы.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).

Экономика,Анатолий Аксаков,Госдума,
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