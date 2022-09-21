В Думу внесли законопроект об исламском банкинге

Проект закона о пилотировании исламского банкинга в ряде регионов России внесен в Госдуму, сообщил в ходе Международного банковского форума "Банки России - XXI век" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Буквально несколько минут назад законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму", - сказал он.

Документ внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов, в том числе Аксаковым.

В пилотном проекте по реализации исламского банкинга будут участвовать Дагестан, Чечня, а также Башкирия и Татария, уточнил глава комитета Госдумы.