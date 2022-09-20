ЦБ введет количественные ограничения на потребкредиты

"После типичного для начала кризиса ужесточения стандартов кредитования банками в последние месяцы вновь наметилась тенденция к восстановлению необеспеченного потребительского кредитования (традиционно маржинального сегмента) и возвращению рискованных практик. В условиях высокой неопределенности банки могут столкнуться с повышенными рисками при развитии розничного кредитования. Это может, с одной стороны, способствовать чрезмерному росту долговой нагрузки граждан, а с другой стороны, оказывать негативное влияние на структурную трансформацию российской экономики за счет недофинансирования корпоративного сектора и приводить к повышению долгосрочных макроэкономических рисков, - говорится в документе. - В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять МПЛ (макропруденциальные лимиты - прим. ТАСС) к банкам с универсальной лицензией и МФО - новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты".