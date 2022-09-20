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1 час назад

ЦБ хочет ввести количественные ограничения на необеспеченные потребкредиты с 1 января

ТАССиещё 4

Банк России считает целесообразным ввести количественные ограничения на выдачу необеспеченных потребкредитов с 1 января 2023 года. Мера коснется банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Количественные ограничения для банков с базовой лицензией пока вводиться не будут, так как их вклад в рост долговой нагрузки россиян минимален, следует из информационно-аналитического материала ЦБ.

ЦБ введет количественные ограничения на потребкредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После типичного для начала кризиса ужесточения стандартов кредитования банками в последние месяцы вновь наметилась тенденция к восстановлению необеспеченного потребительского кредитования (традиционно маржинального сегмента) и возвращению рискованных практик. В условиях высокой неопределенности банки могут столкнуться с повышенными рисками при развитии розничного кредитования. Это может, с одной стороны, способствовать чрезмерному росту долговой нагрузки граждан, а с другой стороны, оказывать негативное влияние на структурную трансформацию российской экономики за счет недофинансирования корпоративного сектора и приводить к повышению долгосрочных макроэкономических рисков, - говорится в документе. - В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять МПЛ (макропруденциальные лимиты - прим. ТАСС) к банкам с универсальной лицензией и МФО - новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты".

Экономика,Банк России,
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