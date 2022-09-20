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1 час назад

Канцлер Австрии Нехаммер выступил против введения новых антироссийских санкций

Газета.Ruиещё 1

Введение новых санкций против России сейчас будет нецелесообразным решением, так как предыдущие меры еще никак не проявили себя. Об этом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает Австрийское агентство печати.

Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

«Мы приняли много санкций. Сейчас мы должны увидеть эффект от этих санкций, и пока они не будут столь действенными, как мы того ожидали, я думаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях», — отметил Нехаммер.

По его словам, на Западе постепенно стали проявляться признаки усталости от постоянных санкций. В частности, люди попросту разочарованы тем, что все меры не привели ни к какому результату. Поэтому нужно проявить терпение и ожидать последствий для экономики России.

Он добавил, что сейчас Австрия выступает против санкций также потому, что это повлияет на экономику страны. Кроме того, выступающие за санкции страны также должны задуматься, какие последствия для своей страны принесут очередные ограничения.

12 сентября президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что Австрия должна избавиться от зависимости от российского газа и продолжить вводить жесткие санкции против России.

Экономика,Карл Нехаммер,Генассамблея ООН,
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