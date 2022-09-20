Швейцария закупилась не попавшим под санкции российским золотом

В августе 2022 года Швейцария импортировала около 5,7 т российского золота. Это максимум с апреля 2020 года. По данным швейцарских таможенников, всего страна приобрела драгоценного металла на $324 млн. Для Европы российское золото –– подсанкционный продукт. Евросоюз ещё в июле ввёл полный запрет на его импорт. Швейцария эти санкции поддержала. Но нашлась лазейка.

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Федеральная таможня Швейцарии указывает не последнее место отправки, а последнее место переработки. Судя по её документам, российское золото прибыло в страну из Великобритании.

В июле Евросоюз ввёл эмбарго на золото из России. Запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота российского происхождения или экспортированного из РФ попал в седьмой пакет европейских санкций.

Швейцария эти санкции официально поддержала. Однако местная таможня пояснила –– ограничения не распространяются на «старые» золотые слитки, то есть вывезенные из России до 4 августа.

В Швейцарии находятся четыре крупных аффинажных завода. В совокупности они перерабатывают две трети мирового золота. С февраля страна несколько месяцев вообще не закупала российское золото. Поставки она возобновила только в мае. Тогда в страну ввезли 3 т драгметалла.

Запрет на российское золото ввели также США. До начала действия эмбарго на Россию приходилось порядка 10% мирового золотого рынка, говорили ранее в Вашингтоне. По оценкам Госдепа, отказ от импорта золота лишит Москву $19 млрд ежегодно.