Над Европой нависла угроза нового кризиса

Европе предрекли новый кризис. Дефицит российских энергоресурсов в странах Евросоюза и их высокая стоимость привели к тому, что производители удобрений в регионе уменьшили обороты производства. Об этом сообщает Forbes.

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«Вот последнее в ряду "достижений" ЕС по самострелу в ноги», — говорится в публикации.

В частности, для производства азотных удобрений используется природный газ, стоимость которого существенно поднялась после того, как сырье приостановили прокачивать по «Северному потоку», отмечает издание.

В этой связи, как указывает Forbes, предприятиям пришлось сократить производства удобрений.

Дефицит удобрений также обусловлен ограничениями, которые Запад ввел против РФ. Рестрикции не предполагают запрета поставок этих товаров в ЕС, однако они ограничивают возможность производства и поставок в другие страны.