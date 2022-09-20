Над Европой нависла угроза нового кризиса

Европе предрекли новый кризис. Дефицит российских энергоресурсов в странах Евросоюза и их высокая стоимость привели к тому, что производители удобрений в регионе уменьшили обороты производства. Об этом сообщает Forbes.
«Вот последнее в ряду "достижений" ЕС по самострелу в ноги», — говорится в публикации.
В частности, для производства азотных удобрений используется природный газ, стоимость которого существенно поднялась после того, как сырье приостановили прокачивать по «Северному потоку», отмечает издание.
В этой связи, как указывает Forbes, предприятиям пришлось сократить производства удобрений.
Дефицит удобрений также обусловлен ограничениями, которые Запад ввел против РФ. Рестрикции не предполагают запрета поставок этих товаров в ЕС, однако они ограничивают возможность производства и поставок в другие страны.
Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что экономический кризис в Европе, спровоцировавший падение уровня жизни граждан в связи с подорожанием продовольствия и энергоносителей, будет наблюдаться до тех пор, пока стороны не найдут способ снижения стоимости газа.