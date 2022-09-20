Россия может прекратить транзит товаров через Казахстан

Транзит российских товаров через Казахстан может быть прекращен, рассказал глава НАГАТ «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он пояснил, что это вызвано экономическими и политическими причинами.
Отмечается, что власти Казахстана стали требовать от водителей российских и белорусских автопоездов полный комплект документов на груз.
Если ранее было достаточно предъявить разрешение от российских органов, то теперь необходимо показывать сопроводительные бумаги и на транзитные грузы, которые перевозятся из стран ЕС.
Владимир Матягин пояснил, что большой проблемой это не станет. Российские перевозчики постепенно меняют логистику, многие уже освоили маршруты через Турцию и Грузию. Кроме того, транзит возможен через Армению и Азербайджан.
По его оценке, если Казахстан продолжит практику остановки большегрузов на своих границах, Москва будет вынуждена принять ответные меры. Для Астаны это « будет очень печально и плачевно».