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1 час назад

В Болгарии назвали фактор, который способен сломать экономику ЕС

Елена Прошина

Политика европейских стран в области энергетики, в том числе в отношении российского газа и нефти, представляет опасность для всей западной экономики.

В Болгарии назвали фактор, который способен сломать экономику ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое мнение высказала обозреватель Dir.bg Маринела Арабаджиева.

По ее словам, санкции Евросоюза на поставки нефти и газа из РФ спровоцировали неконтролируемый рост цен на энергоресурсы, что в свою очередь оказывает влияние на энергетические отрасли экономики ЕС. Арабаджиева уверена, что стоимость нефти и газа продолжит расти независимо от наличия или отсутствие ограничений на их покупки. Кроме того к росту цен могут привести промежуточные выборы в США и острая нехватка газа в Европе, добавила обозреватель.

«Эксперты уверены, что политика, которую европейские власти проводят, не только может, но и в целом будет опасна для западной экономики», — написала она.

Особую угрозу, по мнению Арабаджаевой, несет одновременное отключение Россией Европы от нефти и газа. При этом больше всех от этого пострадает Германия, но и влияние на другие страны окажется не меньшим, подчеркнула она. Такая ситуация считает обозреватель приведет к перераспределению газа из других источников импорта и новой волне закрытия заводов.

«На данный момент европейский газовый рынок практически сломлен, что сказывается на международном рынке», — заявила Арабаджаева.

Она указала на то, что Еврокомиссия намерена реформировать TTF. При этом, по ее словам, эксперты хоть и считают данное намерение хорошим, но и не исключают опасности полного разрушения энергетического рынка в ЕС из-за политического вмешательства в него. Кроме того реформа требует времени и может занять десять лет, на протяжении которых странам нужно будет как-то выживать в трудных условиях, заключила обозреватель.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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