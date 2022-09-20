В Болгарии назвали фактор, который способен сломать экономику ЕС

Политика европейских стран в области энергетики, в том числе в отношении российского газа и нефти, представляет опасность для всей западной экономики.

Такое мнение высказала обозреватель Dir.bg Маринела Арабаджиева.

По ее словам, санкции Евросоюза на поставки нефти и газа из РФ спровоцировали неконтролируемый рост цен на энергоресурсы, что в свою очередь оказывает влияние на энергетические отрасли экономики ЕС. Арабаджиева уверена, что стоимость нефти и газа продолжит расти независимо от наличия или отсутствие ограничений на их покупки. Кроме того к росту цен могут привести промежуточные выборы в США и острая нехватка газа в Европе, добавила обозреватель.

«Эксперты уверены, что политика, которую европейские власти проводят, не только может, но и в целом будет опасна для западной экономики», — написала она.

Особую угрозу, по мнению Арабаджаевой, несет одновременное отключение Россией Европы от нефти и газа. При этом больше всех от этого пострадает Германия, но и влияние на другие страны окажется не меньшим, подчеркнула она. Такая ситуация считает обозреватель приведет к перераспределению газа из других источников импорта и новой волне закрытия заводов.

«На данный момент европейский газовый рынок практически сломлен, что сказывается на международном рынке», — заявила Арабаджаева.