Еврокомиссия может ослабить часть санкций на российские товары

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность разрешить перевозку угля из России для обеспечения энергетической безопасности в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как говорится в новом руководстве ЕС по санкциям против России, передача определенных товаров, включая уголь и сопутствующие товары, «должна быть разрешена для борьбы с отсутствием продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».

По информации агентства, некоторые государства-члены ЕС, в том числе Польша и страны Балтии, раскритиковали обновленное руководство во время встреч европейских министров и попросили комиссию приостановить публикацию документа до тех пор, пока вопрос не будет решен.

По словам источников агентства, в ходе заседания ЕК пояснила, что разъяснения в новом руководстве были сделаны для того, чтобы не допустить негативного воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность третьих стран мира и в первую очередь касались удобрений. В документе также упоминается древесина и некоторые цементные изделия.

Дипломаты попросили ЕК более подробно объяснить такое решение, опасаясь, что оно может выйти за рамки прежних обязательств и смягчить санкции в отношении этих российских товаров.