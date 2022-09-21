В РФ назвали основные параметры доходов и расходов бюджета на три года

Кабмин России объявил основные параметры доходов и расходов бюджета на ближайшие три года, сообщает «Коммерсант».

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Дефицит главного финансового документа страны в предстоящем году ожидается на уровне 2022 года - 2% внутреннего валового продукта или 3 трлн рублей. Доходы в 2023 году планируются на уровне 26 трлн рублей, отчего бюджет может де-факто быть профицитным.

На 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8% ВВП. При этом изменения в прогнозе бюджета позволят увеличить расходы до 1,6 трлн рублей.

Как пишет газета, такие расчеты говорят о том, что в правительстве РФ не ожидают масштабного мирового кризиса в экономике. В доходах бюджета учитывается, что стоимость нефти значительно не упадет. Прогнозы российского правительства не предполагают, что нефтегазовые санкции со стороны европейского союза и Соединенных Штатов будут эффективными.

Также в кабмине объявили о налоговом изъятии сверхприбылей 2022 года у экспортеров сырья и повышении государственных заимствований. Это необходимо с тем, чтобы сберечь Фонд национального благосостояния страны.