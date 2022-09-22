Глава ВТБ выступил за полный отказ от SWIFT при расчетах

"Нужна система расчетов, которая обязательно минует SWIFT. Мы до сих пор еще, в рамках даже ЕАЭС, в расчетах в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого. У нас есть система передачи финансовых сообщений, аналогичные системы существуют во многих странах: Китае, Казахстане и так далее. Нам нужно использовать этот инструментарий, создавать систему расчетов, основанную на национальных валютах и на "несвифтовых" системах передачи информации", - сказал Костин на международном банковском форуме "Банки России - XXI век".