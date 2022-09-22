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1 час назад

Глава ВТБ призвал полностью уйти от системы SWIFT при проведении расчетов

ТАССиещё 1

Глава ВТБ Андрей Костин указал на необходимость полного ухода от зарубежной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, а также на важность перехода на расчеты в нацвалютах.

Глава ВТБ выступил за полный отказ от SWIFT при расчетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нужна система расчетов, которая обязательно минует SWIFT. Мы до сих пор еще, в рамках даже ЕАЭС, в расчетах в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого. У нас есть система передачи финансовых сообщений, аналогичные системы существуют во многих странах: Китае, Казахстане и так далее. Нам нужно использовать этот инструментарий, создавать систему расчетов, основанную на национальных валютах и на "несвифтовых" системах передачи информации", - сказал Костин на международном банковском форуме "Банки России - XXI век".

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств стали вводить санкции против российских физических и юридических лиц.

В марте в рамках санкций Евросоюз начал отключать от SWIFT первые российские банки, в число которых вошли ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В конце мая в этот список также попал и Сбербанк.

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