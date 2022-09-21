В России резко сжалась теневая экономика

Трудящихся в неформальном секторе России во втором квартале стало меньше на 1,5 млн человек, или на 10% в годовом выражении. Теперь таких работников 13,4 млн человек. Такие данные на основе информации Росстата привела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Пик сокращения теневой экономики пришёлся на май. Тогда спад составил 1,85 млн человек по отношению к тому же месяцу 2021 года.

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Работниками неформального сектора в первую очередь считают самозанятых, индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, которые работают без регистрации ИП, а также граждан, работающих без официального оформления трудовых отношений.

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В апреле — июне без уплаты страховых взносов трудится почти каждый пятый работник –– 18,7%. При этом одновременно официально трудоустроены из них были только 6%. Для остальных эта работа была единственным источником заработка.

Неформальная занятость снижалась с начала 2022 года. Показатели второго квартала стали рекордными со времён разгара пандемии –– второго квартала 2020 года. Тогда из-за локдауна она уменьшилась на 1,8 млн человек –– до 13,3 млн.

Больше всего неформально занятых на Северном Кавказе –– в Ингушетии (56,6% всех работников), Дагестане (48,6%) и Чечне (45,4%). Меньше всего этот сектор представлен на Чукотке (1%), в Москве (3%) и Санкт-Петербурге (6,7%).

Сокращение неформальной занятости отчасти произошло за счёт тех, кто имел основную работу в формальном секторе и подрабатывал в неформальном, считают эксперты. Мог сыграть роль и кризис, на фоне которого компании стали реже привлекать для временной работы «серых» сотрудников.

Кроме того, Росстат приводит данные, полученные в ходе личного опроса. Не исключено, что не все респонденты, занятые в неформальном секторе, были откровенны в своих ответах, добавили эксперты.