Правительству предложили закупать больше золота вместо валюты

Правительству необходимо серьезно рассмотреть возможность увеличения закупок золота или драгоценных металлов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов.
Председатель Совфеда подчеркнула, что важно поддержать отечественных производителей. Она считает, что это лучше, чем дискредитирующая валюта или учет ее за рубежом на счетах.
«Этот вопрос следует прописать в постановлении», — указала Валентина Матвиенко.
Парламентарий особо отметила, что в Магнитогорске золотодобытчики обратились к сенаторам с тем, что закупка золота с сегодняшним дисконтом 17 процентов ставит на грань убыточности.
«Мне кажется, это тот случай, когда золотой запас страны не тянет карман, и не обесценится, и не превратится в фантики, которые мы потеряли из-за действий так называемых западных стран», — уточнила Матвиенко.
В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников предложил при подготовке проекта постановлений включить в первую очередь Центробанк, так как золотовалютный фонт — их ограниченная область.