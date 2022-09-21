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1 час назад

В Германии заморозили российские активы на миллиарды евро

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По состоянию на 16 сентября власти Германии заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд. Об этом сообщили в министерстве экономики ФРГ. По данным журнала Spiegel, из этой суммы более €2,2 млрд составляют наличные деньги и средства на счетах. Арестованное движимое имущество оценивается в более чем €1 млрд. Всё прочее — это недвижимость и «иные активы».

В Германии заморозили российские активы на миллиарды евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Еврокомиссии предложили отдать все арестованные российские активы Украине. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что там готовят юридическое обоснование для этого. Она добавила, что Евросоюз проведёт со странами «Большой семёрки» (G7) конференцию по подготовке к восстановлению Украины, не дожидаясь конца военных действий.

2 августа стало известно, что во Франции заблокировали финансовые и нефинансовые активы россиян на €1,2 млрд. В эту сумму не входят замороженные средства российского Центробанка. Еврокомиссия называла Францию одной из шести стран — лидеров по блокированию российских активов.

В США к июню заблокировали российские активы на $330 млрд, сообщал американский Минфин. По данным оперативной группы по санкциям (REPO), $300 млрд из этой суммы приходится на Центробанк России, ещё $30 млрд — на российских бизнесменов и чиновников.

Экономика,Банк России,Еврокомиссия,ЕС,
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