В Германии заморозили российские активы на миллиарды евро

По состоянию на 16 сентября власти Германии заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд. Об этом сообщили в министерстве экономики ФРГ. По данным журнала Spiegel, из этой суммы более €2,2 млрд составляют наличные деньги и средства на счетах. Арестованное движимое имущество оценивается в более чем €1 млрд. Всё прочее — это недвижимость и «иные активы».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в Еврокомиссии предложили отдать все арестованные российские активы Украине. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что там готовят юридическое обоснование для этого. Она добавила, что Евросоюз проведёт со странами «Большой семёрки» (G7) конференцию по подготовке к восстановлению Украины, не дожидаясь конца военных действий.

2 августа стало известно, что во Франции заблокировали финансовые и нефинансовые активы россиян на €1,2 млрд. В эту сумму не входят замороженные средства российского Центробанка. Еврокомиссия называла Францию одной из шести стран — лидеров по блокированию российских активов.