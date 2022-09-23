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1 час назад

Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем

Газета.Ruиещё 2

Россия стала третьим государством в мире по объему офшорных платежей в юанях, проходящих за пределами Китая. Об этом пишет РБК по ссылкой на отчет Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Россия вошла в топ-3 стран по платежам офшорным юанем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На долю России в августе пришлось 4,3%. РФ опережают Гонконг и Великобритания, на них приходятся 71,14 и 5,75% соответственно.

Прирост платежей офшорным юанем в России произошел в последние пять месяцев. До весны Россия не входила даже в топ-15 стран по расчету в юанях.

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