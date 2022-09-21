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1 час назад

В Испании назвали самый незаменимый товар из России

Деловая газета "Взгляд"

Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива, сообщили испанские СМИ.

В Испании назвали самый незаменимый товар из России
Фото: ReutersReuters

Как сообщило издание El Pais, цены на него по-прежнему остаются на высочайшем уровне, несмотря на небольшое удешевление бензина.

«Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти. Однако на стоимость дизеля и бензина влияют и другие факторы, и тут их пути расходятся. Европа – чистый экспортер бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти», – передает РИА «Новости» слова автора статьи Игнасио Фариса.

Из-за сложившихся условий ЕС не в состоянии компенсировать отсутствие дизеля из России – ни своими силами, ни за счет увеличения поставок из альтернативных источников, заявляют эксперты. Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов закрылась из-за снижения прибыльности, а количество электромобилей, наоборот возросло, что повысило спрос на дизель.

«Из всех российских нефтепродуктов дизель сложнее всего заместить», – указал ведущий экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Уэч.

Ранее страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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