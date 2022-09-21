Оценены расходы Европы на борьбу с энергокризисом

Бельгийский аналитический центр Bruegel подсчитал, что правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию. Результаты исследования приводит Reuters.

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Страны ЕС в совокупности выделили 314 миллиардов евро на меры по борьбе с энергокризисом, а Великобритания — 178 миллиардов евро. При расчетах Bruegel учитывал средства, направленные на снижение ставок НДС на электроэнергию, субсидии на отопление и меры по поддержке энергетических компаний. Однако если прибавить к расходам ЕС деньги, потраченные на национализацию и кредитование энергокомпаний, их общая сумма вырастет до 450 миллиардов евро.

Многие из указанных мер заявлялись как временные, но вмешательство государства становится все более масштабным и приобретает «структурный» характер, отметили аналитики.

«Правительства с большими бюджетами будут определенно лучше справляться с энергетическим кризисом, побеждая своих соседей в борьбе за ограниченные энергоресурсы в зимние месяцы», — добавила старший научный сотрудник Bruegel Симона Тальяпьетра.