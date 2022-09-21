Энергокризис в Евросоюзе: специалисты назвали размер ущерба

Убыток экономики Евросоюза от энергетического кризиса к 21 сентября вплотную приблизился к отметке €500 млрд ($496 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитического центра Bruegel.

«Счет за энергетический кризис в Европе приближается к 500 миллиардам евро (496 миллиардам долларов), несмотря на попытки правительств европейских стран смягчить удар от резкого роста цен», — говорится в материале.

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На данный момент 27 государств-членов Евросоюза выделили в общей сложности €314 млрд на смягчение последствий энергетического кризиса для потребителей и бизнеса. В то же время власти Великобритании, которая с 1 января 2021 года официально вышла из состава ЕС, предоставили €178 млрд на преодоление негативных последствий для экономики страны.

Бюджетное бремя европейских стран от расходов на смягчение энергокризиса за последние месяцы увеличилось и достигло 1,7% от суммарного объема ВВП Евросоюза. Рост затраты обусловлен в первую очередь увеличение среднегодовых темпов инфляции в регионе, а также риском затяжной рецессии на континенте, утверждает Bloomberg.

На этом фоне власти ЕС готовят чрезвычайный план для преодоления энергокризиса. Он должен включить в себя передачу сверхприбылей энергетических компаний на нужды домохозяйствам и предприятиям, оказавшимся в наиболее уязвимом положении из-за роста цен на природный газ и другое сырье. Документ, скорее всего, примут не позже 30 сентября 2022 года, сообщается в статье.

21 сентября агентство Bloomberg сообщило о намерении Катара поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) по долгосрочным контрактам. Однако эмир ближневосточной страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани еще в середине месяца уверял, что объемы этих поставок не смогут заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны.

Государства Европейского союза разрабатывают комплекс мер по восстановлению экономики, которые могут привести к усилению разногласий внутри Евросоюза из-за различных возможностей входящих в него стран. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследования брюссельского аналитического центра Bruegel.

Растущие издержки энергетического кризиса углубят экономические разногласия между государствами - членами ЕС, которые имеют разные возможности, считает представитель Bruegel Симон Тальяпьетра. "Правительства с большими ресурсами будут эффективнее справляться со сложившейся ситуацией, а их [более экономически слабые] соседи столкнутся с трудностями, что подорвет финансовую стабильность внутри ЕС", - заявил он.

На фоне растущей инфляции и мрачных экономических перспектив государства ЕС выделяют €314 млрд на смягчение последствий энергетического кризиса и обсуждают план действий, по которому часть доходов энергетических компаний будет передаваться наиболее пострадавшим от кризиса домохозяйствам и фирмам. По данным Bruegel, в комплекс мер также входят низкие ставки налога на электроэнергию и субсидии на отопление.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал энергетическую систему Евросоюза (ЕС) рынком, который не функционирует. Слова политика приводит издание Politico.

По словам испанского премьера, сложившаяся ситуация, которая была бы немыслима несколько лет назад, требует нового, творческого подхода.

«Извлекая уроки из модели пандемии, почему бы нам не централизовать закупки газа, как мы сделали с вакцинами?» — заявил он.

В то же время Санчес раскритиковал запуск некоторыми странами ЕС угольных электростанций, так как члены Евросоюза не должны останавливать усилия по переходу на более чистые источники энергии.

Также в интервью изданию Санчес призвал перестроить систему Организации Объединенных Наций (ООН) из-за кризиса на Украине. Он отметил, что государствам необходимо многосторонне реагировать на продовольственный кризис, не дублируя при этом программ.

Евросоюз (ЕС) в ближайшие 12 месяцев может погрузиться в рецессию с вероятностью в 80% из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков, шансы рецессии европейского региона стали максимальными с июля 2020 года. При этом в предыдущих опросах риск погружения в рецессию не превышал 60%.

В публикации указали, что экономика Германии, которая сильнее всего пострадала из-за уменьшения поставок газа из России, может ослабнуть уже в текущем квартале. При этом экономическая активность Европы снижается уже с июля без сигналов о возможном улучшении ситуации.

В Bloomberg добавили, что огромная инфляция и сложности в логистике и поставках привели к торможению экономического роста. Кроме того, уже зимой домовладениям и компаниям в Европе придется экономить потребляемые энергоресурсы. Это, в свою очередь, лишь только усугубит последствия в экономике.

13 сентября Business Insider, ссылаясь на данные аналитической компании BlackRock писал, что Европа может погрузиться в тяжелую рецессию, так как энергокризис провоцирует рост инфляции и отрицательно влияет на ВВП. По данным аналитиков, ужесточение кредитно-денежной политики лишь сломит европейскую экономическую активность, которая и так серьезно страдает от последствий энергокризиса.

Одной из основных причин энергетического кризиса в европейских странах является «неаккуратный» подход Евросоюза к «зеленой» повестке, а попытки переложить вину на Россию призваны защитить власти ЕС от возмущения своих граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Самарканде, слова которого приводит ТАСС.

«Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», — отметил Путин, поясняя, что обвинения ЕС в адрес России призваны «обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран».

Также на поставки российского газа в европейские страны повлияли санкции Польши и остановка Украиной прокачки топлива по одной из ниток через свою территорию, при этом «Газпром» обвиняют в том, что компания «не дает газ», продолжил он.

«Я господину [канцлеру ФРГ] Шольцу сказал: «Что вы мне звоните? Позвоните в Варшаву и попросите, чтобы они открыли маршрут. Вот и все», — рассказал Путин.

Говоря о решении Украины, он пояснил, что европейским странам стоит «позвонить в Киев», чтобы они открыли второй маршрут.

«Украину снабжают оружием, а она взяла и закрыла им один из маршрутов. Целый маршрут закрыли», — отметил российский президент.

Кроме того, на энергетический кризис в Европе, по его мнению, повлиял подход властей ЕС к зеленой повестке, которые «для достижения сиюминутной политической конъюнктуры пошли на сворачивание углеводородной энергетики». При этом Путин считает, что этот процесс необходимо проводить «аккуратно, осторожно, поэтапно».

Также российский лидер предложил ЕС снять санкции с «Северного потока – 2», если «им приспичило». Он также подчеркнул, что Россия и «Газпром» выполняли и будут выполнять все свои контрактные обязательства.

Европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает, заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Комментируя предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "отправлять эти счета в Москву", Новак сказал: "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять увеличившиеся счета за газ и свет в Россию, отметив, что "там их место, там их происхождение".

По ее словам, цены на газ в странах Евросоюза выросли в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

Генеральный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер считает, что планы европейских стран по преодолению энергетического кризиса, включая субсидирование тарифов на электроэнергию и введение дополнительных налогов для нефтегазовых компаний, не являются эффективными в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил во вторник, выступая на форуме Schlumberger Digital Forum в швейцарском городе Люцерн.

"Замораживание или ограничение счетов за энергию может помочь потребителям в краткосрочной перспективе, но это не устраняет реальные причины [энергетического кризиса] и не является долгосрочным решением. <...> И взимание налогов с компаний тогда, когда вы захотите, чтобы они увеличили производство, явно не поможет", - сказал Нассер, слова которого приводит агентство Reuters.

Он также отметил, что "конфликт на Украине, безусловно, усилил последствия энергетического кризиса, но не является его первопричиной". По мнению Нассера, даже немедленное окончание конфликта не позволило бы преодолеть глобальный энергетический кризис, причины которого сводятся к недостаточным инвестициям в нефтегазовую отрасль в условиях высокого спроса на углеводороды и нехватки производственных мощностей.

Новые стримы, высмеивающие европейцев, начали появляться на платформе Twitch. Российские пользователи троллят жителей Европы на фоне энергетического кризиса.

Администрация Twitch накануне без объяснения причин заблокировала профиль одного российского юзера, который запустил необычный стрим. Он снял газовую плиту, которая круглосуточно работала в прямом эфире.

Другие россияне тоже решили потроллить европейцев. Так, появился стрим, на котором запечатлена ванна с горячей водой и плавающим в ней резиновым утенком.

«Из Москвы с любовью, зима близко!» — написал автор стрима.