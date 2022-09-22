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58 минут назад

«Такого никогда не было»: В Европе начался биотопливный «психоз»

Елена Прошина

В Европе начался «психоз» вокруг древесных пеллет в связи с прогрессирующим энергетическим кризисом. Подобная ситуация наблюдалась в начале пандемии COVID-19 из-за туалетной бумаги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.

«Такого никогда не было»: В Европе начался биотопливный «психоз»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета пишет, что экологичное топливо стало набирать популярность на европейском рынке, где цены на нефтепродукты, электричество и газ продолжают расти. В публикации отмечается, что вокруг деревянных пеллет начался такой же «психоз», который был вокруг туалетной бумаги в первые месяцы пандемии COVID-19.

Председатель Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьера Диаса рассказал, что до энергетического кризиса клиенты, как правило, начинали оформлять заказы на деревянные пеллеты в октябре и ноябре, а затем докупали, если они заканчивались. В этом году они намереваются скупить все топливо, которое может им понадобиться в зимний период.

«Такого еще никогда не было», — сказал Диас.

La Vanguardia отмечает, что производители пеллет не справляются с таким спросом. Многие компании еще в летние месяцы экспортировали запасы пеллет в такие страны, как Италия, Франция и Германия. Диас подчеркнул, что там «психоз» из-за боязни остаться зимой без отопления даже больше, чем в Испании.

Спрос на пеллеты на внутреннем рынке вырос на 40-50%, а продажи печей и котлов взлетели на 40%, если сравнивать с 2021 годом. Мешок пеллет весом в 15 килограмм стоит около девяти евро, в прошлом году он стоил 4,4 евро.

Экономика,Хавьер Диас,
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