Анкара захотела увеличить объемы газа, закупаемого у США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период», — сказал Эрдоган.

По его словам Турция готова к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страну.

Отмечается, что в настоящее время основные поставки газа в Турцию идут из России, Азербайджана и Ирана.