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1 час назад

Турция захотела покупать у США больше газа

Lenta.ruиещё 3

Анкара захотела увеличить объемы газа, закупаемого у США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период», — сказал Эрдоган.

По его словам Турция готова к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страну.

Отмечается, что в настоящее время основные поставки газа в Турцию идут из России, Азербайджана и Ирана.

В Финляндии признались в вынужденной закупке СПГ в России

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цен на газ и надеется на скидку при покупке топлива. Он добавил, что его страна не испытывает проблем с поставками российского газа, поскольку Анкара не вводила санкции против Москвы.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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