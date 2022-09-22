Анкара захотела увеличить объемы газа, закупаемого у США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
«Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период», — сказал Эрдоган.
По его словам Турция готова к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страну.
Отмечается, что в настоящее время основные поставки газа в Турцию идут из России, Азербайджана и Ирана.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цен на газ и надеется на скидку при покупке топлива. Он добавил, что его страна не испытывает проблем с поставками российского газа, поскольку Анкара не вводила санкции против Москвы.