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47 минут назад

Минпромторг оценил уровень запасов товаров в России

Lenta.ru

Минпромторг России оценил уровень запасов товаров в стране, заявив об отсутствии дефицита. Сообщение пресс-службы ведомства передает РИА Новости.

Минпромторг оценил уровень запасов товаров в России
Фото: ТАССТАСС

Министерство также подчеркнуло, что запасы регулярно пополняются ретейлерами.

«Случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Минпромторг и федеральные ретейлеры на регулярной основе проводят мониторинг и отслеживают запасы всех социально значимых товаров.

Помимо прочего, отлажена система оперативного реагирования на сложные внешние условия, а торговые сети пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах и на складах, пишет издание.

Ранее Минпромторг высказался относительно планов IKEA о присутствии в России. В ведомстве понадеялись, что копания не покинет страну окончательно и рассказали о предстоящих очередных переговорах с руководством IKEA по этому вопросу.

В августе министерство оценило вероятность скачка продовольственной инфляции к концу этого года. Оно сообщило о начале дефляционных процессов в России, выразив надежду, что резкой инфляции на продукты не случится.

Экономика,Ikea,Минпромторг,
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