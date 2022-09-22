Минфину США понадобился «гуру санкций»

Для преодоления кризиса Министерство финансов США занялось поисками «гуру санкций». Соответствующую вакансию уже опубликовали на специализированном сайте по поиску работы, передает Bloomberg.

«Как международный экономист-наблюдатель, вы будете… предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей», — указано в описании должности.

Власти США рассчитывают на то, что новый сотрудник ограничит непредвиденные последствия для экономики США ужесточения санкций, указал автор статьи.

Кроме того, отмечается, что «гуру санкций» будет руководителем группы, которая будет анализировать санкционные меры.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в ходе Генассаблеи ООН заявил, что ЕС намерен незамедлительно прибегнуть к введению новых санкций против России.