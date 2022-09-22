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45 минут назад

Bloomberg: в США ищут «гуру санкций»

Лера Букина

Для преодоления кризиса Министерство финансов США занялось поисками «гуру санкций». Соответствующую вакансию уже опубликовали на специализированном сайте по поиску работы, передает Bloomberg.

Минфину США понадобился «гуру санкций»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как международный экономист-наблюдатель, вы будете… предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей», — указано в описании должности.

Власти США рассчитывают на то, что новый сотрудник ограничит непредвиденные последствия для экономики США ужесточения санкций, указал автор статьи.

Кроме того, отмечается, что «гуру санкций» будет руководителем группы, которая будет анализировать санкционные меры.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в ходе Генассаблеи ООН заявил, что ЕС намерен незамедлительно прибегнуть к введению новых санкций против России.

Шольц назвал условие отмены санкций против России

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU) Гуннар Бек заявил «Известиям», что Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении лиц, участвующих в организации и проведении референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областях.

Экономика,Жозеп Боррель,Европарламент,Казначейство США,ООН,ЕС,
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