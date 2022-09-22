Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает необходимым снять энергетические санкции Евросоюза с РФ до конца года. Соответствующим мнением он поделился на встрече с членами парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», передает газета Magyar Nemzet.
По словам Орбана, от рестрикций страдают, скорее, европейские страны, нежели Россия. Как указал глава правительства, в ноябре появится шанс скорректировать санкции, которые были введены против российской стороны из-за ситуации на украинской территории.
«Поэтому он призвал членов своей фракции сделать все возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года», - указал автор статьи.
По словам премьер-министра, в случае снятия ограничений цены упадут в два раза, а уровень инфляции уменьшится. Орбан выразил уверенность в том, что отказ от санкций позволит Европе избежать негативных последствий для экономики.
Летом Виктор Орбан заявлял, что эмбарго на поставки российского газа способно разрушить европейскую экономику. Весной Орбан сообщал, что Европа «пляшет» на краю мирового экономического кризиса в связи с рестрикциями, которые Запад ввел против РФ.