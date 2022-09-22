Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает необходимым снять энергетические санкции Евросоюза с РФ до конца года. Соответствующим мнением он поделился на встрече с членами парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», передает газета Magyar Nemzet.

По словам Орбана, от рестрикций страдают, скорее, европейские страны, нежели Россия. Как указал глава правительства, в ноябре появится шанс скорректировать санкции, которые были введены против российской стороны из-за ситуации на украинской территории.

«Поэтому он призвал членов своей фракции сделать все возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года», - указал автор статьи.

По словам премьер-министра, в случае снятия ограничений цены упадут в два раза, а уровень инфляции уменьшится. Орбан выразил уверенность в том, что отказ от санкций позволит Европе избежать негативных последствий для экономики.