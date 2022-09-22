Европе пообещали долгую и тяжелую рецессию

Экономисты одного из крупнейших банков Европы Deutsche Bank пообещали Евросоюзу более длительную и глубокую рецессию, чем в своём июльском прогнозе. Причиной стал углубляющийся энергетический кризис, который бьёт по всем странам ЕС. Аналитики ожидают падения реального ВВП на 3% с середины 2022 года по середину 2023-го. Хотя допускают и более мрачные прогнозы относительно грядущей зимы.

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«Базовый прогноз, сделанный нами в июле, относительно умеренной рецессии этой зимой сейчас слишком мягкий. Теперь мы прогнозируем более продолжительную и глубокую рецессию», — заявил главный экономист Deutsche Bank Марк Уолл.

Аналитики допустили «более резкий зимний спад» европейской экономики. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, сейчас европейский рынок «не работает» из-за тотального роста цен на электроэнергию.

Государства ЕС в ответ на энергокризис начали вводить программы поддержки экономики и населения на общую сумму $496 млрд. Кроме этого, в Германии решили национализировать крупнейший энергетический концерн Uniper.

Однако этих усилий может быть недостаточно, считают в Deutsche Bank. Ведь Европе грозят большие перебои в поставках российского газа.