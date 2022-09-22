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36 минут назад

Эксперт оценил серьезность обещанных в ЕС новых антироссийских санкций

Елена Прошина

Программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО Иван Тимофеев заявил, что обещанный Евросоюзом новый пакет антироссийских санкций никак не повлияет на Россию. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Эксперт оценил серьезность обещанных в ЕС новых антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается санкций ЕС и, возможно, США по поводу референдума и частичной мобилизации, они уже заявляют, что что-то будет, но что они будут делать? Ну, могут экспортный контроль расширять, но ни на что политически это не повлияет. Да, ущерб увеличится, но не радикально. В сравнении с тем, что уже ввели, это будет меркнуть на том фоне, что уже существует. Это будет сделано для отчётности, что они продолжают вводить санкции. В политическом отношении это будет шумовой эффект», – сказал Тимофеев.

Ранее верховный представитель Евросоюза Жозеп Борель заявил, что Евросоюз расширит список санкций в отношении России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей из-за планируемых референдумов. По его словам, новые ограничения будут «секторальными и персональными», и вступят в силу они «как можно скорее».

Экономика,Иван Тимофеев,МГИМО,ЕС,
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