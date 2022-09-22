Эксперт оценил серьезность обещанных в ЕС новых антироссийских санкций

Программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО Иван Тимофеев заявил, что обещанный Евросоюзом новый пакет антироссийских санкций никак не повлияет на Россию. Об этом сообщает «Говорит Москва».
«Что касается санкций ЕС и, возможно, США по поводу референдума и частичной мобилизации, они уже заявляют, что что-то будет, но что они будут делать? Ну, могут экспортный контроль расширять, но ни на что политически это не повлияет. Да, ущерб увеличится, но не радикально. В сравнении с тем, что уже ввели, это будет меркнуть на том фоне, что уже существует. Это будет сделано для отчётности, что они продолжают вводить санкции. В политическом отношении это будет шумовой эффект», – сказал Тимофеев.
Ранее верховный представитель Евросоюза Жозеп Борель заявил, что Евросоюз расширит список санкций в отношении России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей из-за планируемых референдумов. По его словам, новые ограничения будут «секторальными и персональными», и вступят в силу они «как можно скорее».