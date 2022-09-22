Эксперт оценил серьезность обещанных в ЕС новых антироссийских санкций

«Что касается санкций ЕС и, возможно, США по поводу референдума и частичной мобилизации, они уже заявляют, что что-то будет, но что они будут делать? Ну, могут экспортный контроль расширять, но ни на что политически это не повлияет. Да, ущерб увеличится, но не радикально. В сравнении с тем, что уже ввели, это будет меркнуть на том фоне, что уже существует. Это будет сделано для отчётности, что они продолжают вводить санкции. В политическом отношении это будет шумовой эффект», – сказал Тимофеев.